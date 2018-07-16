Из-за опоздания Путина и Трампа саммит начался на 40 минут позже

Сначала самолет президента РФ Владимира Путина опоздал, вследствие чего российский лидер приехал во дворец президента Финляндии, в котором и будет происходить саммит, только в 13:37 (13:37 по Киеву).



После этого, как пишет издание Guardian, президент Трамп решил "заставить ждать" россиянина, прибыв к месту саммита в 13:57 по местному времени (13:57 по Киеву). Президент Трамп в сопровождении представителя Белого Дома Сары Сандерс, госсекретаря Майка Помпео и других вошел во дворец, где лидеры двух супердержав проведут встречу тет-а-тет.



Напомним, саммит Путина и Трампа должен был начаться в 13:20 (13:20 по Киеву).



