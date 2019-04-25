Через заморозки можна очікувати менший врожай абрикосів та вишень - метеоролог

"...були заморозки по всій країні. У повітрі були заморозки в нашій найбільш холодній станції Біловодськ у Луганській області. На решті території, в основному, були заморозки на ґрунті на висоті 2 см. Такі заморозки є безпечними абсолютно для пшениці і для сходів ранньої ярини", - розповіла експерт.



За її словами від заморозків могли постраждати дуже ранні сільськогосподарські культури, які були посіяні ще у вересні, наприклад, посаджена картопля у вересні. Експерт заспокоює, що урожай все ж буде добрий.



"Що стосується плодових, то таких повідомлень про пошкодження (дерев заморозками – ред.) в нас немає, але за інтенсивністю заморозків і за морозостійкість рослин можна говорити, що локальні пошкодження квіткової зав’язі є. Це стосується абрикосів, які рано розцвіли, і вишень", - додала Тетяна Адаменко.

Вона зазначила, такі пошкодження квіткової зав’язі приведуть до зменшення врожаю плодових абрикосів та вишень. Водночас вона додала, що інші плодові не пошкоджені, оскільки ще не було масового цвітіння дерев.



Як повідомляв УНН, у вівторок, 23 квітня, у більшості областей України очікувалися заморозки на поверхні ґрунту.