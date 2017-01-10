Через "замінування" психлікарні у Дніпрі евакуювали 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Дніпрі поліція розшукує жінку, яка повідомила про замінування обласної психіатричної лікарні. Через неправдиве повідомлення евакуювали 400 пацієнтів лікарні та персонал. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
О 8:45 жінка зателефонувала до Самарського відділення поліції та повідомила, що “замінувала лікарню для психічнохворих за адресою вулиця Бехтерєва”.
З лікарні було евакуйовано 400 пацієнтів лікарні та медичний персонал. Під час перевірки лікарні та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.
Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.
За таке правопорушення “псевдомінерці” загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.