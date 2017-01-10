Из-за "заминирования" психбольницы в Днепре эвакуировали 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Днепре полиция разыскивает женщину, которая сообщила о заминировании областной психиатрической больницы. Из-за ложного сообщения эвакуировали 400 пациентов больницы и персонал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
В 8:45 женщина позвонила в Самарское отделение полиции и сообщила, что "заминировала больницу для душевнобольных по адресу улица Бехтерева".
Из больницы были эвакуированы 400 пациентов больницы и медицинский персонал. Во время проверки больницы и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.
В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.
За такое правонарушение женщине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.