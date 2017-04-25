Через "замінування" кладовища в Одесі евакуювали 5 тис. осіб

На місце виїхали слідчо-оперативна група Таїровського відділення поліції, вибухотехніки, рятувальники, працівники патрульної поліції. Протягом декількох годин поліцейські обстежили територію кладовища (близько 150 га. землі). Вибухівки не виявлено. Під час спецзаходів евакуйовано 5 тис. осіб та 600 транспортних засобів.

Приймається рішення про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Поліцією вживаються заходи до встановлення особи та затримання зловмисника.

Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування двох корпусів ОНУ ім. І.Мечникова.