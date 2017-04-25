Из-за "минирования" кладбища в Одессе эвакуировали 5 тыс. человек

На место выехали следственно-оперативная группа Таировскому отделения полиции, взрывотехники, спасатели, сотрудники патрульной полиции. В течение нескольких часов полицейские обследовали территорию кладбища (около 150 га. Земли). Взрывчатки не обнаружено. Во время спец мероприятий эвакуированы 5 тыс. человек и 600 транспортных средств.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Полицией принимаются меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.

Напомним, 25 апреля правоохранители Одессы проверяли информацию о заминировании двух корпусов ОНУ им. Мечникова .