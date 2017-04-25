Из-за "минирования" кладбища в Одессе эвакуировали 5 тыс. человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139758 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110756 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112685 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106412 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за "минирования" кладбища в Одессе эвакуировали 5 тыс. человек

Из-за "минирования" кладбища в Одессе эвакуировали 5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8806 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что Таировское кладбище минировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.

На место выехали следственно-оперативная группа Таировскому отделения полиции, взрывотехники, спасатели, сотрудники патрульной полиции. В течение нескольких часов полицейские обследовали территорию кладбища (около 150 га. Земли). Взрывчатки не обнаружено. Во время спец мероприятий эвакуированы 5 тыс. человек и 600 транспортных средств.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Полицией принимаются меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.

Напомним, 25 апреля правоохранители Одессы проверяли информацию о заминировании двух корпусов ОНУ им. Мечникова .

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