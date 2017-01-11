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Через закриття траси Одеса — Рені призначено додаткові рейси поїздів

Через закриття траси Одеса — Рені призначено додаткові рейси поїздів

Київ • УНН

 • 7519 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У зв’язку зі складними метеоумовами, закриттям траси Одеса — Рені одеські залізничники призначили додаткові рейси поїзда №686 Одеса — Ізмаїл. Про це повідомляє прес-центр регіональної філії “Одеська залізниця”, передає УНН.

Відповідно до затвердженого графіку руху поїзд курсував двічі на тиждень, проте відсьогодні поїзд курсуватиме щоденно до 21 січня включно для вивезення всіх бажаючих пасажирів.

Нагадаємо, що до цього часу залізничники вже призначали два додаткові рейси поїзду № 686 Одеса — Ізмаїл. Завдяки цьому поїзду мешканці півдня Одещини діставалася на роботу та додому протягом ускладнення погодних умов 6-8 січня 2017 року під час заметів на трасі Одеса — Рені.

Як повідомляв УНН, через складні погодні умови (снігопад, хуртовини) на території Одеської області досі залишається закритим рух для всіх видів транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені.

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