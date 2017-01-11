Через закриття траси Одеса — Рені призначено додаткові рейси поїздів

Відповідно до затвердженого графіку руху поїзд курсував двічі на тиждень, проте відсьогодні поїзд курсуватиме щоденно до 21 січня включно для вивезення всіх бажаючих пасажирів.

Нагадаємо, що до цього часу залізничники вже призначали два додаткові рейси поїзду № 686 Одеса — Ізмаїл. Завдяки цьому поїзду мешканці півдня Одещини діставалася на роботу та додому протягом ускладнення погодних умов 6-8 січня 2017 року під час заметів на трасі Одеса — Рені.

Як повідомляв УНН, через складні погодні умови (снігопад, хуртовини) на території Одеської області досі залишається закритим рух для всіх видів транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені.