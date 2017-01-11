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Из-за закрытия трассы Одесса - Рени назначены дополнительные рейсы поездов

Из-за закрытия трассы Одесса - Рени назначены дополнительные рейсы поездов

Киев • УНН

 • 7518 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В связи со сложными метеоусловиями, закрытием трассы Одесса - Рени одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 Одесса - Измаил. Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога", передает УНН.

Согласно утвержденному графику движения поезд курсировал дважды в неделю, однако отныне поезд будет курсировать ежедневно до 21 января включительно для перевозки всех желающих пассажиров.

Напомним, что железнодорожники уже назначали два дополнительных рейса поезда № 686 Одесса - Измаил. Благодаря этому поезду жители юга Одесской области добирались на работу и домой в течение осложнения погодных условий 6-8 января 2017 года во время заносов на трассе Одесса - Рени.

Как сообщал УНН, из-за сложных погодных условий (снегопад, метель) на территории Одесской области до сих пор остается закрытым движение для всех видов транспорта на трассе М-15 Одесса - Рени.

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