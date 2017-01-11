Из-за закрытия трассы Одесса - Рени назначены дополнительные рейсы поездов

Согласно утвержденному графику движения поезд курсировал дважды в неделю, однако отныне поезд будет курсировать ежедневно до 21 января включительно для перевозки всех желающих пассажиров.

Напомним, что железнодорожники уже назначали два дополнительных рейса поезда № 686 Одесса - Измаил. Благодаря этому поезду жители юга Одесской области добирались на работу и домой в течение осложнения погодных условий 6-8 января 2017 года во время заносов на трассе Одесса - Рени.

Как сообщал УНН, из-за сложных погодных условий (снегопад, метель) на территории Одесской области до сих пор остается закрытым движение для всех видов транспорта на трассе М-15 Одесса - Рени.