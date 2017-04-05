Через загрозливі масштаби АЧС Асоціація тваринників України звернулась до КМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Асоціація тваринників України публічно звернулася до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України з тим, щоб у найкоротші терміни визначити подальші кроки щодо доопрацювання проекту Програми комплексу заходів з подолання АЧС, передає УНН.
«Асоціація тваринників України публічно звертається до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України з тим, щоб у найкоротші терміни визначити подальші кроки щодо доопрацювання проекту Програми, спільної розробки комплексу заходів з подолання АЧС, визначення обсягів фінансування. Також звертаємось до Максима Мартинюка, першого заступника міністра агарної політики та продовольства України, голови робочої групи з розробки Програми подолання АЧС, щоб терміново скликати засідання вищезазначеної Робочої групи та за участю провідних вітчизняних фахівців доопрацювати проект Програми та затвердити перелік заходів її реалізації. Наводимо відповідний відкритий публічний лист з пропозиціями конкретних заходів Програми», - йдеться у повідомленні Асоціації.
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Тваринники закликали Володимира Гройсмана взяти під особистий контроль процес затвердження та реалізації державної Програми подолання АЧС в Україні.
Голова асоціації тваринників України Ірина Паламар, у свою чергу, пояснила, що невідкладність відповідного звернення пояснюється прогнозами експертів щодо сукупних збитків від АЧС, які цього річ можуть сягнути 1,5 млрд гривень.
«За прогнозами експертів галузі, сукупні збитки від епізоотії АЧС цього року можуть сягнути до 1,5 млрд гривень. Такі темпи розповсюдження хвороби, що є на сьогодні, ставлять під загрозу існування свинарських господарства у всіх регіонах України. Тому ми звертаємось до аграрного міністерства і наполягаємо якомога швидше затвердити заходи програми подолання АЧС в Україні, забезпечити їх фінансування та якнайшвидше приступити до їх реалізації. Інакше ми поставимо під загрозу продовольчу безпеку країни», - наголосила вона.
Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Нагадаємо, станом на кінець 2016 року, збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.