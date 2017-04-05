Из-за угрожающих масштабов АЧС Ассоциация животноводов Украины обратилась в КМУ

“Ассоциация животноводов Украины публично обращается к Кабинету Министров Украины, Министерству аграрной политики и продовольствия Украины с тем, чтобы в кратчайшие сроки определить дальнейшие шаги по доработке проекта Программы, совместной разработки комплекса мер по преодолению АЧС, определение объемов финансирования. Также обращаемся к Максиму Мартынюку, первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Украины, председателю рабочей группы по разработке Программы преодоления АЧС, чтобы срочно созвать заседание вышеупомянутой рабочей группы и при участии ведущих отечественных специалистов доработать проект Программы и утвердить перечень мероприятий ее реализации. Приводим соответствующее открытое публичное письмо с предложениями конкретных мероприятий Программы”, — говорится в сообщении Ассоциации.

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Животноводы призвали Владимира Гройсмана взять под личный контроль процесс утверждения и реализации государственной Программы преодоления АЧС в Украине.

Председатель ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь, в свою очередь, пояснила, что неотложность соответствующего обращения объясняется прогнозами экспертов по совокупным убыткам от АЧС, которые в этом году могут достичь 1,5 млрд гривен.

“По прогнозам экспертов отрасли, совокупные убытки от эпизоотии АЧС в этом году могут достичь к 1,5 млрд грн. Такие темпы распространения болезни, которые есть на сегодня, ставят под угрозу существование свиноводческих хозяйств во всех регионах Украины. Поэтому мы обращаемся к аграрному министерству и настаиваем как можно скорее утвердить мероприятия программы преодоления АЧС в Украине, обеспечить их финансирование и быстрее приступить к их реализации. Иначе мы поставим под угрозу продовольственную безопасность страны”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Напомним, по состоянию на конец 2016 года, убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.