Через загоряння сухої трави 7 сіл Закарпаття залишились без газопостачання

“Причиною інциденту стало самовільне спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території. Саме там надземно проходить лінія газопостачання”, — зазначила речниця Управління Наталія Батир.

Внаслідок пошкодження газопроводу середнього тиску поблизу с.Шом без газопостачання залишилися 1 тис. 700 абонентів.

Відновлення газопостачання населенню заплановано бригадами Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ “Закарпатгаз” на 4 квітня.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг наголосила, що про збільшення плати за газ після запровадження абонентської плати йтися не може.