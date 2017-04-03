Через загоряння сухої трави 7 сіл Закарпаття залишились без газопостачання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь), повідомили УНН в УДСНС у Закарпатській області.
“Причиною інциденту стало самовільне спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території. Саме там надземно проходить лінія газопостачання”, — зазначила речниця Управління Наталія Батир.
Внаслідок пошкодження газопроводу середнього тиску поблизу с.Шом без газопостачання залишилися 1 тис. 700 абонентів.
Відновлення газопостачання населенню заплановано бригадами Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ “Закарпатгаз” на 4 квітня.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг наголосила, що про збільшення плати за газ після запровадження абонентської плати йтися не може.