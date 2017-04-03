Из-за возгорания сухой травы 7 сел Закарпатья остались без газоснабжения

“Причиной инцидента стало самовольное сжигание населением сухой растительности на открытой территории. Там надземно проходит линия газоснабжения”, — отметила пресс-секретарь Управления Наталья Батыр.

В результате повреждения газопровода среднего давления вблизи с.Шом без газоснабжения остались 1 тыс. 700 абонентов.

Восстановление газоснабжения населения запланировано бригадами Береговского отделения управления эксплуатации ПАО “Закарпатгаз” на 4 апреля.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг подчеркнула, что об увеличении платы за газ после введения абонентской платы речи быть не может.