Через ворожі обстріли Очакова і Миколаєва загинули 8 людей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів міст Очакова і Миколаєва напередодні загинули восьмеро людей, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
За даними слідства, як вказано, 3 квітня 2022 року збройні сили рф атакували міста Очаків та Миколаїв.
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"У результаті ворожих обстрілів загинуло 7 мешканців міста Очакова, ще 20 – отримали поранення. У місті Миколаєві загинула 1 людина, 14 осіб поранено, серед яких дитина", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби, об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в Офісі Генпрокурора.
За фактом розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Мер Миколаєва 4 квітня повідомив про нові ворожі ракетні удари по місту.