Из-за вражеских обстрелов Очакова и Николаева погибли 8 человек - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В результате вражеских обстрелов городов Очакова и Николаева накануне погибли восемь человек, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
По данным следствия, как указано, 3 апреля 2022 года вооруженные силы рф атаковали города Очаков и Николаев.
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"В результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей города Очакова, еще 20 - получили ранения. В городе Николаеве погиб 1 человек, 14 человек ранены, среди которых ребенок", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Детали
В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в Офисе Генпрокурора.
По факту начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Мэр Николаева 4 апреля сообщил о новых вражеских ракетных ударах по городу.