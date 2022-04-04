Из-за вражеских обстрелов Очакова и Николаева погибли 8 человек - Офис Генпрокурора

По данным следствия, как указано, 3 апреля 2022 года вооруженные силы рф атаковали города Очаков и Николаев.

Цитата



"В результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей города Очакова, еще 20 - получили ранения. В городе Николаеве погиб 1 человек, 14 человек ранены, среди которых ребенок", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Детали

В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По факту начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Мэр Николаева 4 апреля сообщил о новых вражеских ракетных ударах по городу.