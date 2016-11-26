Через військову операцію в Мосулі зростає число жертв серед цивільного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На тлі триваючої операції зі звільнення Мосула в ООН стали надходити повідомлення про зростаюче число жертв серед мирного населення. Так, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначають, що з моменту початку бойових дій 17 жовтня в медичні установи звернулися близько 1 200 цивільних осіб, в тому числі жінки, діти і навіть немовлята, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
Так, у ВООЗ повідомляють, що, в основному, поранені надходять з районів, розташованих на схід від Мосула.
“Прилеглі до Мосула райони, де відбувалися бойові дії, не надто щільно заселені, так що число випадків травм відносно низьке.
У міру того, як активізуються зіткнення всередині міста, ми очікуємо набагато більшої кількості поранених цивільних осіб, тому що у нас немає чіткого уявлення про стан міської лікарні в самому Мосулі,” — пояснила офіційний представник ВООЗ Фадела Шаїб.
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В даний час співробітники ВООЗ обладнали два повністю укомплектованих пункту прийому хворих в 25-ти кілометрах від Мосула. Крім того, підготовлено понад два десятки мобільних клінік для надання термінової допомоги.
Нагадаємо, що операція зі звільнення Мосула триває уже більше місяця. Збройні сили Іраку підступають до міста зі східних околиць, курдська пешмерга разом із союзниками оточує його з півдня та півночі. Дотепер відкритими залишалися лише західні кордони міста. Окрім Мосула цитаделлю “Ісламської держави” вважається також сирійська Ракка.