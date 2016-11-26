Из-за военной операции в Мосуле растет число жертв среди гражданского населения

Так, в ВОЗ сообщают, что, в основном, раненые поступают из районов, расположенных к востоку от Мосула.

"Прилегающие к Мосулу районы, где происходили боевые действия, не слишком плотно заселены, так что число случаев травм относительно низкое.

По мере того, как активизируются столкновения внутри города, мы ожидаем гораздо большего количества раненых гражданских лиц, потому что у нас нет четкого представления о состоянии городской больницы в самом Мосуле", - пояснила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.

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В настоящее время сотрудники ВОЗ оборудовали два полностью укомплектованных пункта приема больных в 25-ти километрах от Мосула. Кроме того, подготовлено более двух десятков мобильных клиник для оказания срочной помощи.

Напомним, что операция по освобождению Мосула продолжается уже больше месяца. Вооруженные силы Ирака подходят к городу с восточных окраин, курдская пешмерга вместе с союзниками окружает его с юга и севера. До сих пор открытыми оставались только западные границы города. Кроме Мосула цитаделью "Исламского государства" считается также сирийская Ракка.