Через високі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн - Южаніна

“Я думаю, що Уряд (коли пропонував підняти ставку акцизів на алкоголь, - ред.) в своїх розрахунках використовував цифри галузей і не врахував падіння (надходжень до бюджету, - ред.) тільки тому, що в абсолютних величинах, в загальному - вони отримують збільшення. Але що стосується окремих галузей, то в нас зараз по акцизному податку абсолютні цифри - недобір півтора мільярди в цьому році. Тому підвищувати ставки немає змісту. І про це, навіть, попросила галузь, щоб ми провели експеримент у зворотному напрямі. І дали можливість хоча б один рік залишитися на попередніх ставках, тому що зростання тіньового ринку настільки серйозне, а робота по його зменшенню проводиться дуже повільно”, - зазначила вона.

До того ж, за словами політика, завищенні акцизи призвели до втрати робочих місць.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

Також нагадаємо, за словамі генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет. Для цього потрібна виважена податкова політика держави.