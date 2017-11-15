Из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн - Южанина

"Я думаю, что правительство (когда предлагало поднять ставку акцизов на алкоголь, - ред.) в своих расчетах использовало цифры отраслей и не учло падения (поступлений в бюджет, - ред.) только потому, что в абсолютных величинах, в общем - они получают увеличение. Но что касается отдельных отраслей, то у нас сейчас по акцизному налогу абсолютные цифры - недобор полтора миллиарда в этом году. Поэтому повышать ставки нет смысла. И об этом даже попросила отрасль, чтобы мы провели эксперимент в обратном направлении. Дали возможность хотя бы один год остаться на предыдущих прудах, так как рост теневого рынка настолько серьезный, а работа по его уменьшению проводится очень медленно", - сообщила она.

К тому же, по словам политика, завышение акцизов привело к потере рабочих мест.

Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.

Также напомним, по словами генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет. Для этого нужна взвешенная налоговая политика государства.