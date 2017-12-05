Через викрадення людини в Маріуполі оголосили план "Перехват"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 ГРУДНЯ. УНН. До поліції Маріуполя надійшло повідомлення про викрадення людини. Поліцейськими оголошено у місті план “Перехоплення”. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.
“Очевидці повідомили поліцію про те, що в одному з районів міста між чоловіками розпочалась бійка. Після чого одного з учасників конфлікту запхали у багажних транспортного засобу та рушили в невідомому напрямку” — повідомили у прес-службі ГУ НП в Донецькій області.
Наразі в місті розпочато спецоперацію. Правоохоронці перевіряють інформацію.
Нагадаємо, 27 листопада суд Маріуполя арештував двох осіб за викрадення і катування бійця “Донбасу”.