Из-за похищения человека в Мариуполе объявили план "Перехват"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ДЕКАБРЯ. УНН. В полицию Мариуполя поступило сообщение о похищении человека. Полицейскими в городе объявлен план “Перехват”. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.
“Очевидцы сообщили полиции о том, что в одном из районов города между мужчинами началась драка. После чего одного из участников конфликта запихнули в багажных транспортного средства и двинулись в неизвестном направлении”- сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.
Сейчас в городе начата спецоперацию. Правоохранители проверяют информацию.
Напомним, 27 ноября суд Мариуполя арестовал двух человек за похищение и пытки бойца “Донбасса”.