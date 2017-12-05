Из-за похищения человека в Мариуполе объявили план "Перехват"

“Очевидцы сообщили полиции о том, что в одном из районов города между мужчинами началась драка. После чего одного из участников конфликта запихнули в багажных транспортного средства и двинулись в неизвестном направлении”- сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Сейчас в городе начата спецоперацию. Правоохранители проверяют информацию.

Напомним, 27 ноября суд Мариуполя арестовал двух человек за похищение и пытки бойца “Донбасса”.