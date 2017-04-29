Через вибух в Багдаді загинуло шість осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У столиці Іраку Багдаді стався вибух в кварталі Ель-Каррада, передає УНН з посиланням на Reuters.
В результаті події загинули щонайменше шестеро людей, ще близько 10 отримали поранення.
За попередніми даними, вибухівка була закладена в автомобілі.
Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, 30 березня, у столиці Іраку Багдаді терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій у вантажівці, в результаті вибуху загинули не менше 17 осіб.