Из-за взрыва в Багдаде погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв в квартале Эль-Каррада, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 10 получили ранения.
По предварительным данным, взрывчатка была заложена в автомобиле.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".
Как сообщал УНН, 30 марта, в столице Ирака Багдаде террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в грузовике, в результате взрыва погибли не менее 17 человек.