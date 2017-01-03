Через вибух саморобної бомби загинула одна дитина в Алжирі, семеро постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Одна дитина загинула, ще семеро дітей отримали поранення в результаті вибуху знайденої саморобної бомби на півночі Алжиру, передає УНН з посиланням на Xinhua.
За даними агентства, інцидент стався в понеділок в провінції Бліда. Дитині, яка загинула було вісім років. Поранених дітей доставили в місцеву лікарню.
За даними телеканалу, бомбу могли залишити бойовики терористичних угруповань, для яких в 1990-х роках провінція служила опорним пунктом. Служби безпеки почали розслідування для з’ясування обставин події.
Як повідомляв УНН, вибух стався в під’їзді будинку у Полтаві.