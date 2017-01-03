Из-за взрыва самодельной бомбы погиб один ребенок в Алжире, семь пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Один ребенок погиб, еще семеро детей получили ранения в результате взрыва найденной самодельной бомбы на севере Алжира, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
По данным агентства, инцидент произошел в понедельник в провинции Блида. Погибшему ребенку было восемь лет. Раненых детей доставили в местную больницу.
По данным телеканала, бомбу могли оставить боевики террористических группировок, для которых в 1990-х годах провинция служила опорным пунктом. Службы безопасности начали расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, взрыв произошел в подъезде дома в Полтаве.