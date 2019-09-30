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Через вбивство 8-річної дитини вперше в історії Іспанії засудили до довічного ув'язнення жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Мешканка Іспанії Ана Хулія Кесада засуджена до довічного позбавлення волі з можливим переглядом вироку за вбивство восьмирічної дитини. Про це повідомила в понеділок газета El Pais, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Через вбивство 8-річної дитини вперше в історії Іспанії засудили до довічного ув'язнення жінку

За її інформацією, вона стала першою жінкою в країні, щодо якої було винесено даний вердикт. 20 вересня Кесада була визнана винною у вбивстві з обтяжливими обставинами Габріеля Круса — неповнолітнього сина свого партнера. Провінційний суд Альмерії також заборонив засудженій наближатися до батьків загиблого хлопчика і зобов’язав виплатити їм в цілому 500 тисяч євро в якості компенсації за моральну шкоду.

Крім того, засудженої доведеться заплатити ще більше 200 тисяч євро державі за витрати, понесені під час пошукових робіт Габріеля. Кесада може оскаржити вердикт суду. В іншому випадку їй доведеться провести 25 років в ув’язненні перш, ніж її термін буде переглянутий в перший раз.

Трагічні події сталися в лютому 2018 року, коли в невеликому населеному пункті в автономному співтоваристві Андалусія зникла дитина. Вважалося, що хлопчик міг загубитися. В результаті були організовані пошук, в яких брали участь сотні людей. Проте незабаром правоохоронці з’ясували, що дитина була вбита Кесадою, що перебувала на той момент у відносинах з батьком хлопчика.

Як писав УНН раніше, взимку рятувальники виявили тіло хлопчика, який провалився у колодязь в Іспанії.

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