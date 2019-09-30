Из-за убийства 8-летнего ребенка впервые в истории Испании приговорили к пожизненному заключению женщину

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 42622 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 86035 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 85657 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 137889 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 188931 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 173987 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 222733 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202979 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 451419 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235448 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.5м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 72487 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 17242 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 47472 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 20854 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 45266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 213805 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 197161 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 283359 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 451437 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 550754 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 137920 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67104 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 64352 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70296 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100639 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Из-за убийства 8-летнего ребенка впервые в истории Испании приговорили к пожизненному заключению женщину

Киев • УНН

 • 17561 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Жительница Испании Ана Хулия Кесада приговорена к пожизненному лишению свободы с возможным пересмотром приговора за убийство восьмилетнего ребенка. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Из-за убийства 8-летнего ребенка впервые в истории Испании приговорили к пожизненному заключению женщину

По ее информации, она стала первой женщиной в стране, в отношении которой был вынесен данный вердикт. 20 сентября Кесада была признана виновной в убийстве с отягчающими обстоятельствами Габриэля Круса — несовершеннолетнего сына своего партнера. Провинциальный суд Альмерии также запретил осужденной приближаться к родителям погибшего мальчика и обязал выплатить им в общей сложности 500 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Кроме того, осужденной придется заплатить еще более 200 тысяч евро государству за расходы, понесенные во время поисковых работ Габриэля. Кесада может обжаловать вердикт суда. В противном случае ей придется провести 25 лет в заключении прежде, чем ее срок будет пересмотрен в первый раз.

Трагические события случились в феврале 2018 года, когда в небольшом населенном пункте в автономном сообществе Андалусия пропал ребенок. Считалось, что мальчик мог потеряться. В результате были организованы поиск, в которых участвовали сотни человек. Тем не менее вскоре стражи порядка выяснили, что ребенок был убит Кесадой, состоявшей на тот момент в отношениях с отцом мальчика.

Как писал УНН ранее, зимой спасатели обнаружили тело мальчика, который провалился в колодец в Испании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69