Через ураган в Москві постраждали більше 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива, число постраждалих в Москві перевищило 100 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомило ЗМІ джерело в екстрених службах, число постраждалих в Москві перевищило 100 осіб. Хворі поступили в десять лікарень міста.
Крім того, у Москві до кінця дня діє штормове попередження, а рятувальники, комунальні та дорожні служби, енергетики ліквідовують наслідки буревію в Москві і Центральному федеральному окрузі.
“В центральній частині РФ і Москві знеструмленні понад 20 населених пунктів з населенням понад 4000 чоловік, повалені понад 1000 дерев, пошкоджено покрівлі більше 30 багатоповерхових і приватних житлових будинків, отримали пошкодження понад 10 автомобілів,” — йдеться в повідомленні МНС Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, про 11 жертв.