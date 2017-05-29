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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через ураган в Москві постраждали більше 100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У понеділок на Москву обрушився шквалистий вітер з поривами до 28 м/с і злива, число постраждалих в Москві перевищило 100 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Через ураган в Москві постраждали більше 100 осіб

Як повідомило ЗМІ джерело в екстрених службах, число постраждалих в Москві перевищило 100 осіб. Хворі поступили в десять лікарень міста.

Крім того, у Москві до кінця дня діє штормове попередження, а рятувальники, комунальні та дорожні служби, енергетики ліквідовують наслідки буревію в Москві і Центральному федеральному окрузі.

“В центральній частині РФ і Москві знеструмленні понад 20 населених пунктів з населенням понад 4000 чоловік, повалені понад 1000 дерев, пошкоджено покрівлі більше 30 багатоповерхових і приватних житлових будинків, отримали пошкодження понад 10 автомобілів,” — йдеться в повідомленні МНС Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про 11 жертв.

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