Из-за урагана в Москве пострадали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В понедельник на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 м / с и ливень, число пострадавших в Москве превысило 100 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Как сообщил СМИ источник в экстренных службах, число пострадавших в Москве превысило 100 человек. Больные поступили в десять больниц города.
Кроме того, в Москве до конца дня действует штормовое предупреждение, а спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе.
"В центральной части РФ и Москве обесточивании более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, поваленные более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения более 10 автомобилей", - говорится в сообщении МЧС России.
Напомним, ранее сообщалось о 11 погибших .