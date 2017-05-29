Из-за урагана в Москве пострадали более 100 человек

Как сообщил СМИ источник в экстренных службах, число пострадавших в Москве превысило 100 человек. Больные поступили в десять больниц города.

Кроме того, в Москве до конца дня действует штормовое предупреждение, а спасатели, коммунальные и дорожные службы, энергетики ликвидируют последствия урагана в Москве и Центральном федеральном округе.

"В центральной части РФ и Москве обесточивании более 20 населенных пунктов с населением более 4000 человек, поваленные более 1000 деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов, получили повреждения более 10 автомобилей", - говорится в сообщении МЧС России.

Напомним, ранее сообщалось о 11 погибших .