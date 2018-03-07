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Через туман в аеропорту Одеси скасували деякі рейси

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 березня. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов прибуття декотрих рейсів в аеропорту Одеси затримується. Про це кореспонденту УНН повідомили у летовищі.

Наразі скасований ранковий рейс Turkish Airliners зі Стамбула та ще п’ять рейсів затримуються.

Горизонтальная видимість не перевищує 250 метрів, а вертикальна — близько 30, що недостатньо для нормальної посадки. Ситуацію ускладнює відсутність вітру.

Затримуються рейси із Тель-Авіва, “Борисполя”, “Жулян”, Шарм-ель-Шейха і Стамбула.

Як повідомляв УНН, в Укравтодорі попередили про ожеледицю на дорогах України.

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