Через туман в аеропорту Одеси скасували деякі рейси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 березня. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов прибуття декотрих рейсів в аеропорту Одеси затримується. Про це кореспонденту УНН повідомили у летовищі.
Наразі скасований ранковий рейс Turkish Airliners зі Стамбула та ще п’ять рейсів затримуються.
Горизонтальная видимість не перевищує 250 метрів, а вертикальна — близько 30, що недостатньо для нормальної посадки. Ситуацію ускладнює відсутність вітру.
Затримуються рейси із Тель-Авіва, “Борисполя”, “Жулян”, Шарм-ель-Шейха і Стамбула.
Як повідомляв УНН, в Укравтодорі попередили про ожеледицю на дорогах України.