Из-за тумана в аэропорту Одессы отменили некоторые рейсы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 марта. УНН. В связи с ухудшением погодных условий прибытия некоторых рейсов в аэропорту Одессы задерживается. Об этом корреспонденту УНН сообщили в аэропорту.
На данный момент отменен утренний рейс Turkish Airliners из Стамбула и еще пять рейсов задерживаются.
Горизонтальная видимость не превышает 250 метров, а вертикальная - около 30, что недостаточно для нормальной посадки. Ситуацию осложняет отсутствие ветра.
Задерживаются рейсы из Тель-Авива, "Борисполя", "Жулян", Шарм-эль-Шейха и Стамбула.
Как сообщал УНН, в Укравтодоре предупредили о гололедице на дорогах Украины.