Через туман, ожеледицю і загрозу лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. У зв′язку із загрозою сходження снігових лавин, тумани і ожеледицю на Закарпатті оголосили штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“7-9 березня на високогір’ї Закарпатської області утримується значна снiголавинна небезпека (III рiвень). Окрім того, ввечері 7, вночі та вранці 8 березня на більшій частині території Закарпатської області очікуються тумани з видимістю 200-500 метрів, на окремих ділянках гірських доріг утримається ожеледиця”, — повідомляють гідрометеорологи.
Як раніше повідомляв УНН, загроза підтоплення виникла на Закарпатті.