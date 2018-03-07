Через туман, ожеледицю і загрозу лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження

“7-9 березня на високогір’ї Закарпатської області утримується значна снiголавинна небезпека (III рiвень). Окрім того, ввечері 7, вночі та вранці 8 березня на більшій частині території Закарпатської області очікуються тумани з видимістю 200-500 метрів, на окремих ділянках гірських доріг утримається ожеледиця”, — повідомляють гідрометеорологи.

Як раніше повідомляв УНН, загроза підтоплення виникла на Закарпатті.