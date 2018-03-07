Из-за тумана, гололеда и угрозы лавин на Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. В связи с угрозой схода снежных лавин, тумана и гололеда на Закарпатье объявили штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
"7-9 марта на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень). Кроме того, вечером 7, ночью и утром 8 марта на большей части территории Закарпатской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, на отдельных участках горных дорог сохранится гололедица", - сообщают гидрометеорологи.
Как ранее сообщал УНН, угроза подтопления возникла на Закарпатье.