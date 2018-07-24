Через травмування пасажирів поїзда на Запоріжжі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За фактом травмування пасажирів на залізничній станції Пологи у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.
"24 липня близько 8:30 до залізничної станції Пологи прибув пасажирський потяг сполученням "Київ-Бердянськ". Машиніст 1966 року народження при проведенні заміни тепловозу перевищив допустиму швидкість руху. Внаслідок чого при зчепленні з вагонами відбувся поштовх, від якого 26 пасажирів у вагонах отримали незначні тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. До районної лікарні, з опіком тулубу, було доставлено одного пасажира – хлопчика 2014 року народження, який розлив гарячий чай. Життю малолітнього нічого не загрожує", - зазначили в поліції.
За цим фактом слідчий Пологівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
Нагадаємо, на залізничній станції Пологи у Запорізькій області під час підведення локомотива до пасажирського поїзда травмувалися пасажири.