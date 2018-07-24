Из-за травмирования пассажиров поезда на Запорожье открыли производство

"24 июля около 8:30 до железнодорожной станции Пологи прибыл пассажирский поезд сообщением "Киев-Бердянск". Машинист 1966 года при проведении замены тепловоза превысил допустимую скорость движения. В результате при сцеплении с вагонами состоялся толчок, от которого 26 пассажиров в вагонах получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте. В районную больницу с ожогом туловища, был доставлен один пассажир - мальчик 2014 года рождения, разлив горячий чай. Жизни малолетнего ничего не угрожает", - отметил в полиции.

По данному факту следователем Пологовского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, на железнодорожной станции Пологи в Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду травмировались пассажиры.