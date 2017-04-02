Через теракт в Єгипті загинуло 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух, в результаті якого 16 осіб отримали поранення, передає УНН з посиланням на АР.
“16 осіб, у тому числі 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра,” — йдеться в повідомленні.
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Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.
Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляє влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом “Мусульманського братства”.