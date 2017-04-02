Из-за теракта в Египте погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. К северу от Каира рядом с полицейским учебным центром произошел взрыв, в результате которого 16 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на АР.
"16 человек, в том числе 13 полицейских, получили ранения в результате взрыва возле учебного полицейского центра в дельте Нила к северу от Каира," - говорится в сообщении.
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Инцидент произошел в городе Танта. Бомба была спрятана в заброшенном мотоцикле.
Ответственность за нападение никто не взял, однако, как сообщают власти, он имел черты, характерные для объявленного вне закона "Мусульманского братства".