Через теракт в Стокгольмі затримано ще одного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Шведська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт в Стокгольмі, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У повідомленні агенства зазначається, що підозрюваний пов’язаний з першим затриманим.
Нагадаємо, що поліцейські Швеції опублікували фотографію підозрюваного.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з інцидентом метро у Стокгольмі тимчасово закрито, також повідомляється про оточення будівлі парламенту.