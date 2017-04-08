Через теракт в Стокгольмі затримано ще одного підозрюваного

У повідомленні агенства зазначається, що підозрюваний пов’язаний з першим затриманим.

Нагадаємо, що поліцейські Швеції опублікували фотографію підозрюваного.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з інцидентом метро у Стокгольмі тимчасово закрито, також повідомляється про оточення будівлі парламенту.