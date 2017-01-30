Через стрілянину в ресторані Стамбула загинула людина, ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Внаслідок стрілянини у ресторані Стамбула одна людина загинула та ще двоє отримали поранення, передає УНН з посиланням на Hürriyet Daily News.
Повідомляється, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.
За даними ЗМІ, зловмисник переплутав одного з клієнтів ресторану з вбивцею свого батька, який нібито вчинив злочин 12 років тому.
За попередніми даними, зловмисника затримали правоохоронці.
Як повідомляв УНН, затримано головного підозрюваного у стрілянині в нічному клубі Стамбула.