Из-за стрельбы в ресторане Стамбула погиб человек, еще двое ранены

Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом.

По данным СМИ, злоумышленник перепутал одного из клиентов ресторана с убийцей своего отца, который якобы совершил преступление 12 лет назад.

По предварительным данным, злоумышленника задержали правоохранители.

Как сообщал УНН, задержан главный подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Стамбула.