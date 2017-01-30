Из-за стрельбы в ресторане Стамбула погиб человек, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В результате стрельбы в ресторане Стамбула один человек погиб и еще двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом.
По данным СМИ, злоумышленник перепутал одного из клиентов ресторана с убийцей своего отца, который якобы совершил преступление 12 лет назад.
По предварительным данным, злоумышленника задержали правоохранители.
Как сообщал УНН, задержан главный подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Стамбула.