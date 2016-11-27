Через стрілянину в американському Піттсбурзі загинула людина

Зазначається, що невідомі відкрили вогонь по людям, що сиділи в автомобілях на парковці. В результаті нападу постраждали молодик, жінка, 11-річна дівчинка і 8-річний хлопчик. Згодом юнак помер в лікарні. Він отримав три вогнепальні поранення в спину. Стан решти потерпілих оцінюється як стабільний.

Мотиви нападників невідомі, поліція відзначає, що не може назвати точне число нападників і звертається по допомогу громадськості, наразі ведеться пошук тих, хто стріляв.

Як повідомляв УНН, влада Аляски повідомила, що чотири людини, в тому числі дитина, були знайдені мертвими в готельному номері в місті Фербанкс.