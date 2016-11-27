Из-за стрельбы в американском Питтсбурге погиб человек

Отмечается, что неизвестные открыли огонь по людям, которые сидели в автомобилях на парковке. В результате нападения пострадали молодой человек, женщина, 11-летняя девочка и 8-летний мальчик. Впоследствии юноша умер в больнице. Он получил три огнестрельных ранения в спину. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Мотивы нападавших неизвестны, полиция отмечает, что не может назвать точное число нападавших и обращается за помощью к общественности, в настоящее время ведется поиск стрелявших.

Как сообщал УНН, власти Аляски сообщили, что четыре человека, в том числе ребенок, были найдены мертвыми в гостиничном номере в городе Фэрбанкс.