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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Из-за стрельбы в американском Питтсбурге погиб человек

Киев • УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате стрельбы в американском Питтсбурге, штат Пенсильвания, один человек погиб и несколько пострадали, передает УНН со ссылкой на CBS Pittsburgh.

Из-за стрельбы в американском Питтсбурге погиб человек

Отмечается, что неизвестные открыли огонь по людям, которые сидели в автомобилях на парковке. В результате нападения пострадали молодой человек, женщина, 11-летняя девочка и 8-летний мальчик. Впоследствии юноша умер в больнице. Он получил три огнестрельных ранения в спину. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Мотивы нападавших неизвестны, полиция отмечает, что не может назвать точное число нападавших и обращается за помощью к общественности, в настоящее время ведется поиск стрелявших.

Как сообщал УНН, власти Аляски сообщили, что четыре человека, в том числе ребенок, были найдены мертвыми в гостиничном номере в городе Фэрбанкс.

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