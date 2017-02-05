Через снігопад в Афганістані загинуло 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За останні два дні через снігопад в Афганістані загинуло щонайменше 19 осіб загинуло та 17 постраждало, передає УНН з посиланням на Reuters.
У провінції Бадахшан на півночі Афганістану за останні два дні 19 осіб загинуло і 17 постраждало внаслідок сходження лавин, обвалу дахів і дорожньо-транспортних пригод.
При цьому дванадцять районів Бадахшану опинилися відрізаними від світу.
Також через снігопад у Багдаді уряд закрив свої офіси.