Из-за снегопада в Афганистане погибли 19 человек

В провинции Бадахшан на севере Афганистана за последние два дня 19 человек погибли и 17 пострадали в результате схода лавин, обвалов крыш и дорожно-транспортных происшествий.

При этом двенадцать районов Бадахшана оказались отрезанными от мира.

Также из-за снегопада в Багдаде правительство закрыло свои офисы.