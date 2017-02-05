Из-за снегопада в Афганистане погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. За последние два дня из-за снегопада в Афганистане погибли по меньшей мере 19 человек и 17 пострадали, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В провинции Бадахшан на севере Афганистана за последние два дня 19 человек погибли и 17 пострадали в результате схода лавин, обвалов крыш и дорожно-транспортных происшествий.
При этом двенадцать районов Бадахшана оказались отрезанными от мира.
Также из-за снегопада в Багдаде правительство закрыло свои офисы.