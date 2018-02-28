Через снігопад обмежили в'їзд до Одеси для вантажівок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. До Одеси обмежили в'ізд великогабаритного транспорту. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі патрульноі поліції Одеської області.
"Починаючи з 12:00 вводиться обмеження на в'їзд вантажного транспорту до Одеси, до поліпшення погодних умов",- йдеться у повідомленні.
Зазначимо, в Одеській області збільшили кількість пунктів обігріву, а також скасували заняття у школах до покращення погодних умов.
Як повідомляв УНН, обмеження в'їзду вантажівок до Києва зняли, однак його можуть відновити ввечері у разі снігопаду.