Из-за снегопада ограничили въезд в Одессу для грузовиков
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Одессу ограничили вьизд крупногабаритного транспорта. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"Начиная с 12:00 вводится ограничение на въезд грузового транспорта в Одессу, до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Отметим, в Одесской области увеличили количество пунктов обогрева, а также отменили занятия в школах до улучшения погодных условий.
Как сообщал УНН, ограничения въезда грузовиков в Киев сняли, однако его могут восстановить вечером в случае снегопада.