Через смог на півдні Польщі закрили школи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Через високий рівні смогу на півдні Польщі місцева влада закрила школи в одному з міст і запропонувала безплатний транспорт в деяких районах, аби захистити дітей і спробувати поліпшити якість повітря, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Уряд збирається обговорити, як боротися зі смогом, після того, як цього тижня забруднення повітря перевищило рівні попередження у Варшаві і в південних промислових районах, де спостерігається похолодання.
Діти залишаться вдома у вівторок і середу в низинному місті Рибнік у південній частині країни, де водіїв заохочують використовувати безплатний міський транспорт у намаганнях знизити рівень смогу.