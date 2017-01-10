Через смог на півдні Польщі закрили школи

Уряд збирається обговорити, як боротися зі смогом, після того, як цього тижня забруднення повітря перевищило рівні попередження у Варшаві і в південних промислових районах, де спостерігається похолодання.

Діти залишаться вдома у вівторок і середу в низинному місті Рибнік у південній частині країни, де водіїв заохочують використовувати безплатний міський транспорт у намаганнях знизити рівень смогу.