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Из-за смога на юге Польши закрыли школы

Из-за смога на юге Польши закрыли школы

Киев • УНН

 • 6273 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за высокого уровня смога на юге Польши местные власти закрыли школы в одном из городов и предложили бесплатный транспорт в некоторых районах, чтобы защитить детей и попробовать улучшить качество воздуха, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Правительство собирается обсудить, как бороться со смогом, после того, как на этой неделе загрязнение воздуха превысило уровень предупреждения в Варшаве и в южных промышленных районах, где наблюдается похолодание.

Дети останутся дома во вторник и среду в низменном городе Рыбник в южной части страны, где водителей просят использовать бесплатный городской транспорт в попытках снизить уровень смога.

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