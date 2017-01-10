Из-за смога на юге Польши закрыли школы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за высокого уровня смога на юге Польши местные власти закрыли школы в одном из городов и предложили бесплатный транспорт в некоторых районах, чтобы защитить детей и попробовать улучшить качество воздуха, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Правительство собирается обсудить, как бороться со смогом, после того, как на этой неделе загрязнение воздуха превысило уровень предупреждения в Варшаве и в южных промышленных районах, где наблюдается похолодание.
Дети останутся дома во вторник и среду в низменном городе Рыбник в южной части страны, где водителей просят использовать бесплатный городской транспорт в попытках снизить уровень смога.