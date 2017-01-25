Через сміття у Львові планується масове перекриття доріг
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні мешканці чотирьох районів Львова збираються перекривати вулиці міста. Про це УНН повідомили мешканці мікрорайону Рясне у Львові.
Люди обурені та оголошують акцію протесту проти прийнятої ухвали, яка передбачає 5 майданчиків для пресування та брикетування сміття у місті. О 18.00 планується перекриття пішохідного переходу у Рясне-Руському, Білогорщі, Левандівці, Рясне-1, Рясне-2, на Стрийській така ж акція розпочнеться о 19.00.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, комісія на спецзасіданні у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів.