Из-за мусора во Львове планируется массовое перекрытие дорог

Люди возмущены и объявляют акцию протеста против принятого постановления, которое предусматривает 5 площадок для прессования и брикетирования мусора в городе. В 18.00 планируется перекрытие пешеходного перехода в Рясное-Русском, Белогорще, Левандовке, Обильное-1, Обильное-2, на Стрыйской такая же акция начнется в 19.00.

Напомним, как сообщал УНН, комиссия на спецзаседании во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней.