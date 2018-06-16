Через сльозогінний газ у клубі в Каракасі померли 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Щонайменше 17 людей задихнулися на вечірці в клубі в Каракасі вранці в суботу, коли один з присутніх активував пристрій зі сльозогінним газом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль, передає УНН з посиланням на Reuters.
Більше 500 людей були на вечірці в клубі Los Cotorros в каракаському департаменті Ель-Параісо, коли пристрій спрацював під час бійки між кількома молодими людьми, повідомив Ревероль.
Вісім з тих, хто померли, задихнувшись, були молодші 18 років, сказав він. Ще п'ять осіб постраждали.
Ревероль сказав, що влада заарештувала 7 осіб, слідство триває.
Нагадаємо, в результаті стрілянини в Бразилії загинули 18 людей.